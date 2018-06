100.7 KFM-BFM Backstage Pass

Secret Song Getaway Songs for the week of June 11th!

Mon. 6/11

11am: Bon Jovi - “You Give Love A Bad Name”

2pm: U2 - “Sunday Bloody Sunday”

4pm: Aerosmith - “Dream On”

Tues. 6/12

11am: Kings Of Leon - “Use Somebody”

2pm: Lenny Kravitz - “It Ain’t Over Til It’s Over”

4pm: Journey - “Separate Ways”

Wed. 6/13

11am: Guns N’ Roses - “Paradise City”

2pm: The Cure - “Just Like Heaven”

4pm: Sublime - “What I Got”

Thurs. 6/14

11am: Jack Johnson - “Bubble Toes”

2pm: Whitesnake - “Here I Go Again”

4pm: Nirvana - “Smells Like Teen Spirit”

Fri. 6/15

11am: Tears For Fears - “Everybody Wants To Rule The World”

2pm: The Ramones - “I Wanna Be Sedated”

4pm: Led Zeppelin - “Kashmir”

Thanks for listening to 100.7 KFM-BFM!